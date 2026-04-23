Глава МИД Украины Сибига поставил ультиматум Европе из-за членства в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поставил ультиматум европейским государствам в свете обсуждений вступления страны в Евросоюз.

Таким образом он отреагировал на сообщения СМИ о том, что власти Германии и Франции решили предложить Киеву символические бонусы вместо ускоренной процедуры вступления в ЕС.

"Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее послы стран – членов Евросоюза утвердили выделение 90 миллиардов евро финансовой помощи Украине и введение 20-го пакета санкций против России. Данное решение было принято после снятия вето Венгрии и Словакии.

Европейский союз и Европейский инвестиционный банк также объявили о выделении 600 миллионов евро помощи Украине на восстановление.