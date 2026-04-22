Politico: ЕС потребовал от Венгрии письменный ответ по кредиту Киеву

Евросоюз потребовал от Венгрии письменно изложить свою позицию по поводу предоставления Киеву кредита на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Politico.

В материале сказано, что теперь делегациям будет необходимо предоставить любые свои возражения в письменной форме. Для этого дается определенный срок.

Таким образом, Будапешт должен будет прямо сообщить, если он не согласен с решением ЕС по кредиту. Как отмечают эксперты, эта инициатива направлена на то, чтобы Венгрия нарушила молчание.

Утвердить кредит планируется на следующем заседании в Брюсселе. Средства Украина получит из общеевропейского бюджета.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, положительное решение может быть принято благодаря победе оппозиционного политика Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии.

Будапешт блокирует решение Евросоюза выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро, так как Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба". При этом 22 апреля украинская сторона официально уведомила венгерскую нефтегазовую компанию MOL о готовности возобновить поставки нефтепродуктов.

