Путин в поздравлении Трампу назвал его ярким и незаурядным человеком и политиком

Фото: whitehouse.gov

Владимир Путин в своем поздравительном послании американскому коллеге Дональду Трампу по случаю его 80-летия назвал президента США ярким и незаурядным человеком и политиком. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", – указал Путин.

По словам российского лидера, они совместными усилиями могли бы придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене.

"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов", – добавил Путин, передав также наилучшие пожелания супруге президента Мелании Трамп и членам его семьи.

Ранее президент РФ провел телефонный разговор с Трампом. Общение носило дружеский и откровенный характер и продолжалось около часа. Путин лично поздравил главу США с 80-летием, а президент Штатов поблагодарил его, отметив, что президент России первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом.