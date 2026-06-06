06 июня, 23:04Политика
Вице-премьер Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Россия никогда не поворачивалась спиной к США. Об этом в интервью телеканалу NBC на ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", – сказал он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда те покажут свою готовность к восстановлению отношений.
По его словам, Вашингтон преследует собственные национальные интересы, и российская сторона относится к этому с уважением. Однако у Москвы они тоже есть, подчеркнул политик.
До этого глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что полная нормализация отношений между РФ и США должна включать в себя американского посла.