Вице-премьер Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США

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Россия никогда не поворачивалась спиной к США. Об этом в интервью телеканалу NBC на ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", – сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда те покажут свою готовность к восстановлению отношений.

По его словам, Вашингтон преследует собственные национальные интересы, и российская сторона относится к этому с уважением. Однако у Москвы они тоже есть, подчеркнул политик.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что полная нормализация отношений между РФ и США должна включать в себя американского посла.