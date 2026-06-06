Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 23:04

Политика

Вице-премьер Новак заявил, что Россия никогда не поворачивалась спиной к США

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Россия никогда не поворачивалась спиной к США. Об этом в интервью телеканалу NBC на ПМЭФ сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне", – сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит взаимностью Соединенным Штатам, когда те покажут свою готовность к восстановлению отношений.

По его словам, Вашингтон преследует собственные национальные интересы, и российская сторона относится к этому с уважением. Однако у Москвы они тоже есть, подчеркнул политик.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что полная нормализация отношений между РФ и США должна включать в себя американского посла.

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
политика

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика