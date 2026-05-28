Песков заявил, что в РФ будут рады визиту Уиткоффа и Кушнера

В Москве ожидают визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков, сказанные в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

"Мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время", – отметил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле заявляли, что столица готова принять американских переговорщиков. Однако на тот момент конкретики по этому вопросу не было.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Уиткофф в скором времени приедет в Россию в рамках рабочего визита.