Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 10:20

Политика

Трамп заявил, что не достиг взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Фото: Getty Images/Kevin Dietsch

Президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ на вопрос, удалось ли ему достичь взаимопонимания с Владимиром Путиным по вопросу Донбасса. Американский лидер высказался об этом, общаясь с журналистами на лужайке у Белого дома.

"Нет", – цитирует его RT.

Ранее Путин заявил, что в контексте украинского конфликта дело идет к завершению. При этом президент отметил, что встреча с Зеленским возможна только при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что перед дальнейшими переговорами предстоит проделать "большую домашнюю работу". По его словам, у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта. Тем не менее конкретных сроков или ориентиров пока нет.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика