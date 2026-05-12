12 мая, 13:10

Политика

Песков заявил о необходимости "большой домашней работы" перед переговорами по Украине

Для финализации переговорного процесса по Украине предстоит проделать "большую домашнюю работу". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта. При этом конкретных сроков или ориентиров пока нет. При этом представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) может остановиться в любой момент, если Киев примет "необходимые решения".

"Какие решения нужно принять – в Киеве хорошо известно", – добавил он.

Песков также напомнил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским как в Москве, так и в любой другой точке, однако переговоры за пределами столицы имеют смысл только при полном завершении процесса урегулирования.

Ранее российский лидер заявил, что в контексте украинского конфликта дело идет к завершению. При этом Путин отметил, что встреча с Зеленским возможна только при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу.

