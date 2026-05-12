12 мая, 18:16

ТАСС: певица Линда проходит свидетелем по делу об авторских правах на песни

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Иван Макеев

Певица Линда (настоящее имя – Светлана Гейман. – Прим. ред.) проходит в качестве свидетеля по делу об авторских правах на песни. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

"В настоящее время Светлана Гейман вызвана на допрос, с ней работают силовики", – сказал собеседник агентства.

О задержании исполнительницы стало известно 12 мая. Как рассказали журналисты, оперативники пришли в компанию "Профит", владельцем которой является гендиректор издательства "Джем" Андрей Черкасов, находящийся в СИЗО по делу о мошенничестве. Также обыски были и в фирме его жены – "Компании Топ 7".

Предварительно, Линда подозревается в том, что вместе с директором "Профита" Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя авторские права на песни. До этого права были у продюсера Максима Фадеева.

