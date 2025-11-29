Гендиректор издательства "Джем" Черкасов не признал вину в мошенничестве

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гендиректор музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов не признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Черкасов был задержан и допрошен в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Затем ему было предъявлено обвинение. Спустя время гендиректор издательства "Джем" был арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

При этом сам адвокат Черкасова возражал против ареста гендиректора издательства, так как его подзащитный якобы не причастен к мошенничеству. Кроме того, сторона защиты указывала на наличие "спорных отношений гражданско-правового характера между двумя хозяйствующими субъектами".

Правоохранители уже продлили срок следствия по делу Черкасова до 20 февраля 2026 года.

Конфликт между Черкасовым и основателями группы "Руки вверх!" Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным, которая распалась в 2006 году, длится уже более 2 лет.

В апреле 2023-го было установлено, что экс-продюсер группы Андрей Маликов инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм. Спустя время "Технико-продюсерский центр Маликова" передал права на композиции "Джему".

Осенью прошлого года гендиректор издательства указал якобы на то, что Жуков незаконно исполняет около 15 песен, права на которые принадлежат "Джему". В свою очередь, певец вместе с Потехиным потребовал признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и лицензии на использование данных фонограмм.

Однако в результате Жуков не смог вернуть права на фонограммы песен группы "Руки вверх!". Суд указал на то, артист был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не пытался оспорить права в течение 20 лет.

После этого Жуков обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о содействии. По его словам, Черкасов претендует на права песен "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный Маликовым, который тогда уже не сотрудничал с группой.

Жуков также указал на то, что Черкасов попросил заблокировать показ фильм "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Спустя время в офисе Черкасова прошли обыски.

Позднее в отношении неустановленного лица было возбуждено дело о самоуправстве, которое спустя время было объединено в одно производство с делом о покушении на мошенничество. По предварительным данным, Черкасов и аффилированные с ним лица в конце прошлого года незаконно заблокировали фильм "Руки вверх!" на популярных в РФ интернет-платформах.

