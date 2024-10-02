Суд рассмотрит иски Сергея Жукова о возвращении прав на старые хиты 14 января

Борьба за права на песни "Руки Вверх!" вышла на новый уровень: солист коллектива Сергей Жуков обратился в Следственный комитет и Верховный суд с просьбой вмешаться в спор с продюсером Андреем Черкасовым. Последний настаивает, что он является правообладателем фонограмм более чем десятка хитов группы. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

"Вопрос может быть решен положительно"

Фото: Москва 24/ Лидия Широнина

Солист "Руки Вверх!" Сергей Жуков подал в арбитражный суд иски о признании прав на произведения группы к генеральному директору музыкального издательства "Джем" Андрею Черкасову. Об этом музыкант сообщил ТАСС 11 декабря. Заседание состоится 14 января. Кроме того, певец совместно с "Первым музыкальным издательством" обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой с просьбой отреагировать на ситуацию.

Исполнитель в своем телеграм-канале отметил, что его борьба с Черкасовым длится уже не один год.





Сергей Жуков певец Он пытается блокировать наши произведения на телевидении, в YouTube, ВК, в онлайн-кинотеатрах и других цифровых площадках. Мы боремся с ним уже много лет, и, если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты "Руки Вверх!" в онлайне, то это "заслуга" человека по имени Андрей Черкасов.

Такие решительные действия Жукова обусловлены тем, что 7 декабря Роскомнадзор потребовал от онлайн-кинотеатров удалить фонограммы песен из биографического фильма "Руки Вверх!" (его премьера на площадках состоялась 28 ноября). Решение ведомства было основано на требованиях Черкасова: по его мнению, при создании картины Жуков незаконно использовал 15 композиций, права на которые принадлежат лейблу, сообщала "Газета.ру".





Андрей Черкасов генеральный директор музыкального издательства "Джем" К нам обратились за оформлением прав на эти песни для использования в фильме, позже просили ранние клипы. Мы ответили, что вопрос может быть решен положительно после общения меня и Жукова. Люди пропали, а в СМИ появилась информация, что юристы Жукова подготовили новые иски для уравновешивания юридической ситуации перед выходом фильма.

Также Черкасов уточнил, что при уходе из лейбла в 1999 году Жуков и экс-участник коллектива Алексей Потехин подписали соглашение о расторжении рабочих отношений и о передаче исключительных прав на песни и фонограммы, созданные с 1996 по 1999 годы.

"Я не отдам тебя никому"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Скандал вокруг песен группы "Руки Вверх!" длится не первый год: еще в 2022-м Сергей Жуков и Алексей Потехин инициировали иск к музыкальному лейблу "Джем" и Андрею Маликову, который в 1990-х годах тоже был продюсером коллектива. Музыканты требовали признать старые договоры о передаче исключительных прав на фонограммы и их использование недействительными.

Предметом спора оказались 13 песен, среди которых "Крошка моя", "Я не отдам тебя никому", "Ну где же вы, девчонки?", "Дома не сиди". Однако в апреле 2023 года Симоновский районный суд Москвы отклонил иск Жукова, так как истцы "не пытались призвать к правосудию" в течение 20 лет. В конце марта 2024-го артисты проиграли и в апелляции в Мосгорсуде.

После этого решения в СМИ появилась информация, что Жуков больше не сможет исполнять эти композиции. Однако концертный директор группы "Руки Вверх!" Роберт Погосян объяснил журналистам "Комсомольской правды", что музыканту запрещается использовать лишь старые фонограммы. Тем временем Сергей и его команда создали новые аранжировки и свежие версии проверенных временем хитов. При этом Жуков был и остается автором этих композиций, он имел и имеет право их петь – и старые, и новые версии.

При этом продюсер Андрей Маликов в беседе с "Газетой.ру" пояснял, что до 2006 года права на эти треки принадлежали исключительно ему, а после он передал их лейблу "Джем" и продюсеру Андрею Черкасову. Маликов утверждает, что именно он был инициатором создания спорных хитов, финансировал их и занимался раскруткой, поэтому коллектив много лет назад согласился с передачей ему всех прав.

