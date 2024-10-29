29 октября, 21:37Происшествия
Сергей Жуков отреагировал на ситуацию с девушкой, впавшей в кому после 20 шотов в его баре
Фото: телеграм-канал "Сергей Жуков и "Руки Вверх!"
Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков назвал инцидент с девушкой, выпившей 20 шотов в его баре, неприятным и вышедшим из-под контроля. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
"Вся наша команда находится в контакте с подругой девушки. Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы", – добавил он.
По словам Жукова, наливший 20 шотов бармен сейчас сильно переживает, хоть тот и не заставлял ее выпивать все алкогольные напитки. Солист "Руки Вверх" подчеркнул, что останавливать в такой ситуации должны были друзья.
Также музыкант в беседе с Агентством "Москва" добавил, что пострадавшая девушка хоть и находится в больнице, но уже идет на поправку. Также он пообещал оказать ей необходимую помощь.
Девушку госпитализировали 27 октября после того, как она на спор выпила большое количество алкоголя в московском баре "Руки Вверх". Телеграм-каналы утверждали, что 20 шотов содержали водку, виски, ром, текилу, самбуку и абсент. После этого она потеряла сознание и впала в кому.
Сообщалось, что бармен заведения не пытался остановить девушку, а, напротив, снимал происходящее на видео. После случившегося руководство сети баров "Руки Вверх" ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.
Посетительница московского бара попала в больницу после 20 выпитых шотов