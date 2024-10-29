Сергей Жуков отреагировал на ситуацию с девушкой, впавшей в кому после 20 шотов в его баре

Фото: телеграм-канал "Сергей Жуков и "Руки Вверх!"

Солист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков назвал инцидент с девушкой, выпившей 20 шотов в его баре, неприятным и вышедшим из-под контроля. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

"Вся наша команда находится в контакте с подругой девушки. Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы", – добавил он.

По словам Жукова, наливший 20 шотов бармен сейчас сильно переживает, хоть тот и не заставлял ее выпивать все алкогольные напитки. Солист "Руки Вверх" подчеркнул, что останавливать в такой ситуации должны были друзья.

Также музыкант в беседе с Агентством "Москва" добавил, что пострадавшая девушка хоть и находится в больнице, но уже идет на поправку. Также он пообещал оказать ей необходимую помощь.

Девушку госпитализировали 27 октября после того, как она на спор выпила большое количество алкоголя в московском баре "Руки Вверх". Телеграм-каналы утверждали, что 20 шотов содержали водку, виски, ром, текилу, самбуку и абсент. После этого она потеряла сознание и впала в кому.

Сообщалось, что бармен заведения не пытался остановить девушку, а, напротив, снимал происходящее на видео. После случившегося руководство сети баров "Руки Вверх" ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.

