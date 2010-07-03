Россиянка впала в кому после занятий аэробикой в турецком отеле

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Жительница города Дегтярска Свердловской области Нелли Лаптева впала в кому в Турции. Женщина вместе с дочерью прилетела в Аланию 6 октября.

Как сообщает портал E1.RU, через два дня туристка потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Ее доставили в клинику и сделали компьютерную томографию. Оказалось, что произошло кровоизлияние в мозг.

Женщину перевезли в клинику Антальи, где провели операцию. Однако после этого у пациентки поднялось давление. Затем Лаптеву ввели в искусственную кому. В данный момент состояние женщины плохое, она не приходит в себя.

Также отмечается, что семья столкнулась с финансовыми проблемами, так как страховая компания отказалась оплатить расходы на лечение. Дело в том, что причиной инсульта стало хроническое заболевание – аневризма.

В июле генконсул РФ Олег Рогоза заявил, что число смертей туристов в турецкой Анталье с начала года исчисляется десятками. Причинами трагедий являются злоупотребление алкоголем и несоблюдение техники безопасности.