Российские туристы установили рекорд посещаемости Турции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В минувшем июне Турцию посетили более миллиона россиян, что стало рекордом за последние 19 лет. Об этом свидетельствуют данные турецкого Министерства культуры и туризма.

Ранее к подобному показателю был близок июнь 2018 года, когда Турцию посетили 989 тысяч россиян. В остальные периоды турпоток из России к подобным показателям не приближался.

30 июля генконсул РФ Олег Рогоза заявил, что число смертей туристов в турецкой Анталье с начала года исчисляется десятками.

По его словам, причинами трагедий являются злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное поведение на экскурсиях.