Генконсул в Анталье назвал основные угрозы для туристов

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Генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза рассказал, на что туристам стоит обратить внимание, чтобы сделать свой отдых максимально безопасным. Его слова приводит РИА Новости.

"Нередки несчастные случаи, когда туристы злоупотребляют спиртными напитками, невнимательны на воде, проявляют беспечность при выезде на экскурсии", – отметил Рогоза, добавив, что ежегодно фиксируется большое количество инфарктов, инсультов и сердечных приступов.

Генконсул подчеркнул, что особенно бдительными нужно быть людям с хроническими заболеваниями, так как в жарком климате они могут обостриться. При необходимости нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачу в отеле, а также связываться со страховыми компаниями, представителями туроператора или генконсульством.

При этом Рогоза особо отметил, что ни в коем случае нельзя упускать из виду своих детей, даже если они находятся под присмотром сотрудников отеля в специализированных детских бассейнах.

Ранее эксперты назвали самые частые покупки туристов в Duty Free. Лидером рейтинга стала парфюмерия, ее выбирают 38% человек. Еще 31% респондентов сообщили, что приобретают в магазинах национальную еду. Почти 16% опрошенных покупают в Duty Free спиртное. На сувенирную продукцию обратили внимание 8% участников опроса, около 5% берут печенье, жвачку, шоколад и мармелад известных производителей.