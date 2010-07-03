Эксперты назвали самые частые покупки туристов в Duty Free

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Специалисты сервиса Ozon.travel опросили 2300 туристов и выяснили, что путешественники чаще всего покупают в Duty Free в ожидании рейса. Результатами исследования делится РИА Новости.

Лидером рейтинга стала парфюмерия, ее выбирают 38% человек. Еще 31% респондентов сообщили, что приобретают в магазинах национальную еду.

Почти 16% опрошенных покупают в Duty Free спиртное, отдавая предпочтение крепким напиткам. На сувенирную продукцию обратили внимание 8% участников опроса, около 5% берут печенье, жвачку, шоколад и мармелад известных производителей.

Вместе с тем большинство туристов отметили, что готовы потратить в Duty Free не более ста евро. При этом каждый пятый может оставить там до трехсот евро, а 7% – больше тысячи евро.

О том, что они принципиально никогда не посещают Duty Free, заявили 2% опрошенных.

Ранее стало известно, что именно россияне чаще всего покупают в рассрочку. На первом месте списка оказались одежда и обувь. Средний чек приобретений "в долг" в этой категории в 2018-м составил 6208 рублей, а в нынешнем году вырос до 8200 рублей. На втором месте по популярности рассрочки занимают магазины бытовой техники и электроники. Также в топ покупок в рассрочку попали мебель, предметы интерьера и товары для дома.