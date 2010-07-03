Стало известно, что россияне покупают в рассрочку

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Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду и обувь. Таковы данные исследования банка "Русский стандарт", передает News.ru.

Средний чек приобретений "в долг" в этой категории в 2018-м составил 6208 рублей, а в нынешнем году подскочил до 8200 рублей.

На втором месте по популярности рассрочки занимают магазины бытовой техники и электроники, где средний чек равен 16 939 рублям. Отмечается, что в этом сегменте больше тратят мужчины. Аналогичная ситуация сложилась и в продуктовых магазинах.

В топ покупок в рассрочку попали мебель и предметы интерьера, где граждане в среднем оставляют по 18 490 рублей. А замыкают пятерку лидеров строительные магазины и товары для дома со средним чеком в 11 655 рублей.

Директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов полагает, что рост покупок в рассрочку или в кредит вполне закономерен. На фоне снижения реальных располагаемых доходов люди пытаются поддерживать привычный образ жизни за счет средств банка.

"Тенденцию нельзя назвать позитивной, поскольку при этом растет долговая нагрузка. В долгосрочной перспективе при отсутствии роста дохода человек сталкивается с еще большими финансовыми трудностями", – сказал эксперт.

В начале апреля в Госдуму внесли законопроект о запрете микрокредитов под залог жилья. Это должно отсечь мошенников и повысить порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании.

