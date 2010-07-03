Россияне назвали оптимальный доход для семьи

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Среднестатистической российской семье из трех человек для нормального уровня жизни нужно 78 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

В опросе участвовали 1,5 тысячи жителей страны. Выяснилось, что каждой четвертой семье в месяц хватит 45–60 тысяч рублей, а каждой десятой – 30–34 тысяч.

51% респондентов полагают, что для достойного уровня жизни семье нужно от 60 до 120 тысяч рублей ежемесячно. А 11% опрошенных заявили, что каждый месяц родителям с одним ребенком нужно более 120 тысяч рублей.

Еще 2% россиян могут нормально жить при доходе в 20–30 тысяч рублей на семью, а 1% – при менее 20 тысячах рублей.

Социологи отмечают, что за год запросы семей в среднем выросли на 2,1 тысячи рублей или на 3%.

Самые высокие требования у жителей Северо-Запада, которым для нормальной жизни семье нужно 93,5 тысячи рублей в месяц.

Специалисты отмечают, что запросы россиян приблизились к показателям 2014 года. По словам главы холдинга Андрея Милехина, это говорит о том, что граждане все "более реалистично" подходят к планированию семейного бюджета.

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