Белоруссия планирует использовать устройства российской системы связи "Рассвет" в МЧС

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Российскую спутниковую систему "Рассвет", сходную со Starlink, могут использовать в Белоруссии, в том числе для работы МЧС. Несколько устройств для тестирования республика уже получила, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач в эфире телеканала СТВ.

Ткач также рассказал, что коммерческое предоставление услуги станет возможным, когда разработчики доведут группировку спутников до необходимого уровня. Речь идет и о Белоруссии.

Он привел пример урагана в Мозыре Гомельской области, который нарушил электроснабжение. Без связи координировать уборку деревьев и восстановление сетей было сложно, отметил замминистра. По его словам, связь работала, пока аккумуляторы держали заряд, после затем их приходилось перезаряжать, однако этого не хватало.

Переданные устройства позволяют быстро развернуть терминал и получить нужный тип связи. По его оценке, разработка соответствует мировым стандартам, а некоторые использованные в ней технологии отсутствуют у Starlink. Кроме того, рассмотрят возможность применения следующих переданных устройств в гражданских целях для обеспечения связи.

Ранее СМИ сообщали о новом конкуренте Starlink – российской спутниковой группировке "Рассвет". Аппараты вывели на орбиту в конце марта для создания суверенной спутниковой интернет-сети. Всего запустили 16 спутников. В дальнейшем для установления глобального покрытия планируется произвести еще десятки запусков.

