Солнечная активность 2–3 ноября останется на низком уровне

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Вспышечная активность Солнца 2 и 3 ноября будет низкой, вспышек класса М не ожидается. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.

Всего у солнечных вспышек существует пять классов – A, B, C, M и X. При переходе к каждой букве мощность возрастает в 10 раз. Явления часто сопровождают выбросы солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли становятся причиной магнитных бурь.

Ранее ученые обратили внимание на очень низкую солнечную активность, в то время как активные центры на звезде по-прежнему есть. Специалисты указывали, что после недели колебаний график солнечных вспышек превратился в ровную линию без всплесков.

В то же время 31 октября на Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G2. Причиной послужила корональная дыра на Солнце. При этом ранее ученые заявляли, что явление исключено из прогноза на этот день.