02 ноября, 10:53Наука
Солнечная активность 2–3 ноября останется на низком уровне
Фото: depositphotos/magann
Вспышечная активность Солнца 2 и 3 ноября будет низкой, вспышек класса М не ожидается. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики.
Всего у солнечных вспышек существует пять классов – A, B, C, M и X. При переходе к каждой букве мощность возрастает в 10 раз. Явления часто сопровождают выбросы солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли становятся причиной магнитных бурь.
Ранее ученые обратили внимание на очень низкую солнечную активность, в то время как активные центры на звезде по-прежнему есть. Специалисты указывали, что после недели колебаний график солнечных вспышек превратился в ровную линию без всплесков.
В то же время 31 октября на Земле неожиданно началась магнитная буря уровня G2. Причиной послужила корональная дыра на Солнце. При этом ранее ученые заявляли, что явление исключено из прогноза на этот день.
Магнитная буря уровня G2 накрыла Землю