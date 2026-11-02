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02 ноября, 13:18

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий и МСП

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве на создание промышленно-производственной инфраструктуры для высокотехнологичных компаний в 2027–2029 годах планируется направить 65,2 миллиарда рублей. Только на следующий год приходится 33,3 миллиарда рублей, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Основой столичной инновационной промышленности выступает особая экономическая зона "Технополис "Москва". На ее площадках сформирована целая экосистема: там работают передовые производства, научные лаборатории, социальные и деловые объекты.

Кластерный подход дает возможность объединять ресурсы и экспертизу компаний-резидентов, развивать передовые технологии и выпускать высокотехнологичную продукцию. В настоящее время там делают аккумуляторные батареи, инновационную медтехнику, лекарственные препараты нового поколения, микроэлектронику, силовую электронику, оборудование для аэрокосмической отрасли и другое.

Отдельное внимание уделят развитию технопарков. За последний год их площадь в городе достигла 3 миллионов квадратных метров. К 2030 году пространства для инновационных производств планируется расширить до 5 миллионов "квадратов".

Инфраструктуру для технологических компаний помогают создавать и другие городские программы – стимулирование создания мест приложения труда, механизм масштабных инвестиционных проектов и проекты комплексного развития территорий.

В бюджете на ближайшие три года также предусмотрены средства на программы инвестиционного кредитования промышленных проектов при содействии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. На поддержку малого и среднего бизнеса в 2027–2029 годах направят 65,6 миллиарда рублей. Деньги пойдут на гранты, субсидии, льготное кредитование, обучающие программы и другие меры, рассказал мэр.

Ранее стало известно, что технопарки, которые построят на территории инновационного центра "Сколково" и в Молжаниновском районе, включили в список инвестиционных приоритетных проектов Москвы. Новый статус позволит инвесторам получить доступ к столичным льготам. Например, они смогут обнулить ставку налога на имущество.

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