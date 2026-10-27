Путин назвал Москву одним из самых эффективно развивающихся мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва входит в число самых эффективно и сбалансированно развивающихся мегаполисов мира. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит в столице.

По его словам, таких результатов городу удалось достичь в том числе за счет сбалансированного развития энергетики многомиллионного мегаполиса. Президент выразил надежду, что участники саммита смогут поближе познакомиться с Москвой.

Ранее Путин отмечал, что столица является душой и локомотивом развития всей России. По его словам, наука и промышленность мегаполиса играют важную роль в укреплении технологического суверенитета всей страны.

Глава государства напомнил, что в Москве производят инновационные лекарственные препараты и медицинские изделия. Кроме того, город выпускает компоненты для российских систем связи и электронных средств.