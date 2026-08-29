Путин назвал московскую систему образования примером для регионов

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Владимир Путин во время встречи с педагогами в Московском педагогическом государственном университете в преддверии Дня знаний заявил, что Москва подает хороший пример другим регионам в сфере школьного образования.

Он также поблагодарил Сергея Собянина за личное участие в вопросах образования, в том числе школьного.

Путин поздравил педагогов с приближающимся праздником, отметив его общенациональное значение. Президент подчеркнул, что День знаний касается всех россиян, так как каждый когда-то учился – в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище.

"Это касается и всех выпускников, всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей. Ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают, так или иначе", – добавил глава государства.

Говоря о престиже профессии учителя, Путин отметил, что внимание к педагогическим специальностям растет, о чем свидетельствуют количество абитуриентов и баллы ЕГЭ. Он напомнил, что в июле 2026 года подписал указ о статусе преподавателя.

Президент также оценил темпы обновления школ. По его словам, построено около тысячи новых школ и отремонтировано 7 тысяч образовательных учреждений, что в сумме составляет почти 8 тысяч из 36 тысяч. Он назвал этот показатель хорошим и предложил обсудить дальнейшее развитие программы на уровне правительства.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов доложил президенту, что за два года в регионе капитально отремонтировали 30 образовательных учреждений, 14 из которых находятся в процессе ремонта. При этом большинство объектов находятся в сельской местности. Также строятся три школы, две из которых – на селе.

Первышов добавил, что поручение президента, согласно которому доступность и качество образования в сельской местности ничем не должно отличаться от городского, будет выполнено. Путин отметил важность поддержки сельских школ, подчеркнув, что программа обновления была направлена прежде всего на них.

Касаясь роли учителя, Путин заявил, что никакие современные технологии, включая интернет и искусственный интеллект, не заменят живого слова педагога.

"Научить человека, тем более молодого человека, ребенка, самостоятельно мыслить – это отдельная миссия учителя", – сказал он.

Президент добавил, что учитель помогает молодым людям ориентироваться в информационном поле, отделять важное от второстепенного. Он указал, что в настоящее время в Сети много "информационного мусора".

"А вот учителю помочь разобраться – вот это сложное дело. Но от этого зависит еще один важнейший компонент - это доверие к учителю, это авторитет учителя", – сказал президент.

Он также подчеркнул, что только авторитетный педагог может выполнять воспитательную функцию, прививая ребенку уважение к себе, окружающим и Родине. Кроме того, глава государства отметил, что в РФ существуют и широко применяются уникальные традиции в сфере педагогики.

"И инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью", – сказал Путин.

Президент также рассказал, что власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины и уменьшить бюрократию. По его словам, не все получается, потому что "бюрократы народ твердый", однако он заверил, что старается, чтобы этот процесс "разбюрокрачился по максимуму".

Кроме того, Путин сообщил, что власти стараются поддерживать интерес к математике, так как у страны очень хорошая математическая школа.

Ранее Сергей Собянин в ходе видеоконференции с Путиным сообщил, что в 2026 году в столице одномоментно запускают 100 обновленных школ. По словам мэра, для того, чтобы завершить ремонт в данных школах за год, было задействовано около 40 тысяч человек. Собянин назвал эту работу подвигом строителей.

Мэр также отметил, что к 1 сентября в Москве откроются 20 новых школ. По его словам, в целом по городу это станет рекордом, так как более 10% школьников пойдут в новые или обновленные здания.

