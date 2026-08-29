ФСБ лишила восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья гражданства России

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Российские спецслужбы совместно с правоохранителями аннулировали гражданство РФ 8 выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, которые создавали угрозу нацбезопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Среди лишенных гражданства – житель Ставропольского края. По данным спецслужбы, он участвовал в мероприятиях, направленных на формирование у иностранцев негативного восприятия русской культуры и отрицательного отношения к славянам, а также призывал соотечественников саботировать государственную социальную политику поддержки участников спецоперации.

Гражданства РФ лишился и житель Адыгеи, критиковавший участие мусульман в боевых действиях на Украине в составе Вооруженных сил России. Он также обсуждал с окружением тему ведения "джихада" в стране. В ФСБ добавили, что мужчина являлся сторонником идей этнического превосходства. Кроме того, он не желал интегрироваться в языковую и культурную среду, а также проявлял пренебрежительное отношение к России.

Еще трое лишенных гражданства – жители Тверской области. Их признали причастными к организации канала поставки и сбыта контрафактной алкогольной и табачной продукции, неофициальному трудоустройству приезжих из ЦАР, побоям, краже, фиктивной постановке на учет иностранных граждан и управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Без российского паспорта остался и житель Челябинской области, создавший незаконный молельный дом на территории оптового рынка в Челябинске. Там он пропагандировал среди прихожан участие в деятельности международного религиозного объединения, признанного экстремистским и запрещенным в России. Кроме того, он распространял нетерпимость к представителям иных конфессий и провоцировал конфликт с официальным мусульманским духовенством.

Гражданство РФ также аннулировали 2 выходцам из Закавказья, причастным к разжиганию межнациональной розни. Они призывали представителей диаспор отказаться от российских паспортов и продвигали тезисы о якобы нелегитимности российского гражданства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4,5 тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства с 2023 года. По его словам, свыше 3 тысяч решений об утрате гражданства приняты после судебных приговоров за уголовные преступления. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.

