Число жертв наводнения в Непале достигло 626 человек

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Количество погибших в результате наводнения в северных районах Непала достигло 626 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной полиции.

По сведениям правоохранителей, к настоящему моменту было найдено 626 тел, 2 301 человек был ранен и спасен.

Наводнение произошло 26 августа после землетрясения и последовавшего за ним оползня. Стихия затронула территории вдоль речных коридоров Расува и Бхоте-Коши. При этом 28-го числа из берегов вышло подпрудное озеро, что усугубило ситуацию. Тем не менее основные туристические центры страны, включая Катманду, Покхару и Читван, не пострадали.

По последним данным, в Непале продолжаются поиски семи россиян, которые числятся пропавшими без вести. Среди них гид Елена Оксюз и основатель якутского Дома музыкантов Кирилл Третьяков.