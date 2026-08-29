Ограничения сняты в аэропорту Внуково

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В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В связи с этим воздушная гавань предупреждала о корректировках в расписании рейсов.

В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

28 августа аналогичные меры вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский. Обе воздушные гавани обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Спустя время ограничения были сняты.

