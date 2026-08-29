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Власти Молдавии запустили новый виток провокаций против сотрудников российского посольства. Это делается для дальнейшего сворачивания двустороннего сотрудничества, убежден посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

"На фоне нового витка недружественных действий молдавской стороны, включая ряд провокаций в адрес сотрудников, автотранспорта и дипломатической почты посольства, напрашивается вывод: местное руководство, подталкиваемое внешними кураторами, намеренно ищет повод для дальнейшего сворачивания и без того ограниченных – не по нашей вине – двусторонних контактов", – цитирует дипломата ТАСС.

Озеров также отметил, что Кишинев действует в рамках навязанной Западом конфронтационной логики. Так, европейские страны на сегодняшний день пытаются "сплотить континент под реваншистским и русофобским знаменем", указал посол.

По его словам, у граждан Молдавии вызывают тревогу планы западных спонсоров использовать территорию республики в интересах ВСУ. Речь идет о производстве компонентов беспилотников, антидронного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы и подготовке операторов БПЛА.

"Со своей стороны Россия никогда не стремилась к конфронтации и ни в коей мере не заинтересована в том, чтобы Молдавия повторила незавидную участь соседнего государства", – заявил дипломат.

Посол обратил внимание на форсированную милитаризацию Молдавии, которая обусловлена исключительно интересами западных кураторов, жаждущих стратегического поражения РФ. Кроме того, российский посол указал на попытки Запада обесценить суверенитет и государственность Молдавии, а также вымарать из общественной памяти страницы российско-молдавской истории.

"Действующий в этом ключе брюссельско-бухарестский тандем – к сожалению, при соучастии местных властей – рассматривает республику исключительно в роли бесправной и отсталой периферии", – отметил дипломат.

Озеров подчеркнул, что Россия последовательно выступает в защиту принципа суверенного равенства государств и их права свободно распоряжаться своей судьбой. Он пожелал молдавскому народу, отметившему 27 августа День независимости, благополучия, мира и процветания, а также сохранения богатого исторического наследия.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Запад и Украина попытались открыть второй фронт против России в Приднестровье.

Он напомнил, что приднестровский вопрос встал более жестко с учетом конфликта на Украине. После февраля 2022 года и до сегодняшнего дня для Киева и Запада было важным открыть второй фронт против РФ, втянув государство в боевые действия на других участках, кроме Донбасса.