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Экономика

Чистая прибыль "Роснефти" в первом полугодии снизилась на 18,4%

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2026 года составила 200 миллиардов рублей, что на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов, говорится в сообщении.

Выручка компании увеличилась на 0,6% и достигла 4,289 триллиона рублей. Показатель EBITDA вырос на 23% в годовом выражении – до 1,296 триллиона рублей, маржа EBITDA составила 30%. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% – до 194 миллиардов рублей.

Добыча жидких углеводородов в первом полугодии достигла 89,8 миллиона тонн (3,69 миллиона баррелей в сутки). Рост показателя связан с увеличением добычи на шельфовых проектах, завершением ремонтов на отдельных активах и ослаблением ограничений добычи нефти в соответствии с решениями правительства РФ.

Объем переработки нефти на НПЗ компании составил 35,5 миллиона тонн, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. Снижение объясняется проведением ремонтно-восстановительных работ и сохраняющимися логистическими ограничениями.

Добыча газа выросла до 42,28 миллиарда кубометров (1,42 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) благодаря увеличению добычи на новых проектах в Ямало-Ненецком автономном округе. По сравнению с первым полугодием 2025 года показатель вырос на 7,58%.

Капитальные затраты компании в первом полугодии составили 858 миллиардов рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Рост связан с интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл".

Ранее стало известно, что китайская госкорпорация Sinopec, крупнейшая в мире нефтеперерабатывающая компания, увеличила объем закупок российской нефти, чтобы компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока.

По информации СМИ, компания приобрела от 30 до 40 партий нефти марки "Восточная Сибирь – Тихий океан" (ESPO), что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки. Это составляет от 5 до 6% перерабатывающих мощностей Sinopec, которые достигают 5,2 миллиона баррелей в сутки.

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