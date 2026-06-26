Путин продлил срок действия ответных мер на потолок стоимости нефти до конца 2027 года

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Владимир Путин продлил запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, введенному западными странами, до 31 декабря 2027 года. Это следует из президентского указа, опубликованного на портале правовой информации.

Согласно документу, ранее такие поставки были запрещены до 30 июня 2026 года, но теперь этот срок продлен еще на 1,5 года. Указ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. В РФ уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. При этом ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая.

Вице-премьер добавил, что правительство делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. В частности, разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива с учетом повышенного спроса на нефтепродукты.

