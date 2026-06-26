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26 июня, 20:35

Город

Общегородской выпускной проходит на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве вечером 26 июня начался общегородской выпускной. Он проходит на ВДНХ. Для бывших школьников подготовили свыше 20 интерактивных тематических зон, а на сцену выйдут более 60 знаменитых артистов.

Среди представителей шоу-бизнеса на ВДНХ выступят Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Татьяна Буланова, Лолита, Shaman, Ольга Бузова, ST и другие. Также выпускников ждет секретный артист, которого выбрали сами молодые люди.

Ребятам предложат принять участие в интеллектуальных квизах, мастер-классах профессиональных спортсменов, сразиться в танцевальных батлах и посетить экскурсии. Особое значение имеет памятная акция, которая приурочена к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

"Более тысячи столичных выпускников сегодня возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы отдать дань уважения поколению победителей", – заявили представители департамента образования и науки Москвы.

Ожидается, что мероприятие посетят порядка 50 тысяч гостей. Их встречают на красной ковровой дорожке.

"В этот вечер я просто хочу повеселиться с друзьями. Это ведь все-таки праздник после экзаменов, после долгой подготовки можно наконец выдохнуть", – поделилась эмоциями с ТАСС выпускница школы № 654 Анастасия Борякина.

По ее словам, у московского выпускного есть своя атмосфера, ее не удастся воссоздать внутри школы. Девушка призналась, что проведенные в учебном заведении 11 лет были прекрасными. "Немножко грустно, что все заканчивается", однако надо смотреть вперед, заключила она.

В связи с событием Центральная часть ВДНХ будет закрыта до 14:00 27 июня. Обычным посетителям нельзя пройти от арки Главного входа до Музея славянской письменности "Слово" и павильона № 59 "Музей героизма". Из-за праздника недоступны для водителей и некоторые улицы в центре и на северо-востоке Москвы.

Рекордное количество выпускников соберет праздник на ВДНХ

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