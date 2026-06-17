Более 60 популярных артистов выступят на общегородском выпускном на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Общегородской выпускной для московских школьников состоится в ночь на 27 июня на ВДНХ. Всего ожидается порядка 50 тысяч гостей и более 60 артистов. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постарались сделать так, чтобы каждый здесь нашел занятие по душе. Ребят ждет насыщенная программа: экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные мероприятия. И, конечно, большой концерт", – заявила она.

На сцену выйдут Сергей Лазарев, Алсу, Люся Чеботина, Лолита, Shaman, Ольга Бузова, группа Artik&Asti, Dabro и многие другие. Выпускников также ждет сюрприз – перед ними выступит секретный артист, за которого голосовали сами подростки.

Ведущими мероприятия станут популярные блогеры. В частности, речь идет о Вале Карнавал, Ане Покров и Владе Кобякове.

Выпускников встретят на красной дорожке. Кроме основного концерта, их ожидает дискотека с диджейскими сетами.

Всего для бывших школьников подготовили свыше 20 интерактивных площадок по интересам. Например, на площадке "Энергия разума" пройдут тренировки на велосипедах под композиции диджеев, а в зоне "IQ-платформа" можно будет поучаствовать в турнирах по шахматам и интеллектуальных квизах.

Кроме того, у них будет возможность сразиться на советских ретроавтоматах или остаться на игровой станции и поиграть в приставку. Для гостей подготовят интерактивную площадку, в которой искусственный интеллект сгенерирует в режиме реального времени возможную профессию человека. Нейросети смогут показать, как выпускник будет выглядеть, если станет, к примеру, космонавтом, врачом или учителем.

Для тех, кто любит танцевать, пройдут мастер-классы с хореографами. Для любителей спорта сделают спортивные площадки. Также для выпускников проведут в павильонах ВДНХ ночные экскурсии. Для учителей и родителей тоже подготовят программу: стихи для них прочтут актеры театра и кино.

В рамках мероприятия особое внимание уделят 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Более тысячи московских выпускников придут в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Вход на событие будет возможен по именным браслетам. За безопасностью выпускного будут следить сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, а также частных охранных организаций.

Тем временем 20 июня в 50 столичных колледжах состоится единый день открытых дверей. Ребята посетят настоящие лаборатории и мастерские, в которых они смогут проходить практику при поступлении в колледж. Учебные заведения подготовили свыше 250 мастер-классов, встречи с преподавателями, успешными выпускниками и будущими работодателями.