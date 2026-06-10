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10 июня, 08:13

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Юрист Василенко: выпускники могут гулять до утра в сопровождении родителей

Юрист рассказала, могут ли выпускники гулять до утра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетние выпускники должны находиться в общественных местах в ночное время в сопровождении родителей, сообщила член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России и МГЮА Лилия Василенко в беседе с РИА Новости.

Если полиция заметит, что выпускник гуляет ночью один, то ответственность за это понесут родители, а не школа.​ Чтобы выпускники до 18 лет могли оставаться в ресторане после 22:00–23:00, с ними должны быть родители или взрослый с доверенностью.

"Важно обратить внимание на тему распития алкогольных напитков. На этом празднике зачастую молодые люди могут столкнуться с соблазном, который согласно законодательству запрещен для несовершеннолетних, что может привести к правовым последствиям", – заключила Василенко.

Выпускные в школах РФ пройдут 27 июня.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние школьные каникулы с трех до двух месяцев. По ее словам, это позволит занять июнь только творческими предметами, убрав их из основной программы.

При этом заслуженный учитель РФ Александр Снегуров, что творческие предметы в расписании могут помогать ребенку разгрузиться, а также дают возможность переключиться и выдохнуть. Таким образом, их присутствие в основном расписании обоснованно.

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