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05 августа, 18:26

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SCMP: юноша в Китае временно потерял слух из-за поющих цикад

Юноша в Китае временно потерял слух из-за поющих цикад

Фото: 123RF.com/contrail

В Китае юноша временно стал глухим из-за цикад. Молодой человек четыре часа гулял по лесу в провинции Чжэцзян на востоке страны, слушая пение этих насекомых. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

В начале июля юноша отправился в лес на отдых. Во время прогулки он услышал сильное жужжание цикад, которое негативно повлияло на его слух.

"Он почувствовал заложенность в ушах, ему было трудно расслышать высокочастотные звуки, такие как пение птиц или уведомления мобильного телефона. Позже ему диагностировали временное нарушение слуха", – говорится в сообщении.

Благодаря своевременному лечению слух юноши восстановился. Врач из больницы при Университете Нинбо Ли Цзи рассказал, что каждое лето в медучреждение обращаются пациенты из-за негативного воздействия пения цикад.

По его словам, жужжание одного такого насекомого неопасно для человека, так как оно составляет 70 децибел, а пение одновременно нескольких насекомых, превышающее 85 децибел, уже наносит ущерб органам слуха.

Ранее в Подмосковье врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика тайский амулет благополучия, который тот случайно проглотил во время игры. Операцию провели с помощью эндоскопической петли без единого разреза. Манипуляция заняла около пяти минут и прошла успешно.

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