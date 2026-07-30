В Подмосковье врачи удалили девочке опухоль размером с половину грудной клетки

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи детского научно-клинического центра имени Рошаля удалили девочке опухоль, которая занимала почти всю левую половину ее грудной клетки. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Из Калининграда в подмосковный детский научно-клинический центр в плановом порядке была доставлена девочка с диагностированным доброкачественным новообразованием вилочковой железы", – говорится в сообщении.

Опухоль обнаружили, когда девочке был один год. Тогда она была небольшого размера и не вызывала опасений. С годами новообразование росло, сдавливая при этом легкие и смещая сердце.

В рамках операции врачи сделали поперечный разрез грудины, получив тем самым прямой доступ к средостению. С помощью ультразвукового скальпеля и микрохирургических инструментов они отделили от окружающих тканей и органов разросшуюся вилочковую железу и единым блоком удалили новообразование.

Операция прошла успешно, в результате легкое расправилось, дыхание девочки восстановилось. На 18-й день после операции ребенка выписали из медучреждения в хорошем состоянии.

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