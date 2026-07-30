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30 июля, 17:22

Политика

В ГД назвали Дурова пособником киевского режима

Фото: legion-media.com/Backgrid UK (Павел Дуров включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Основатель Telegram Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) является пособником Киева под покровительством Запада, если он не хочет вести переговоры с РФ и поддерживает Украину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

По словам парламентария, границы между большой политикой и технологическим бизнесом очень быстро размываются. Цифровые платформы, которые ранее были лишь коммерческими проектами, теперь становятся "мощными игроками", от чьих решений зависят судьбы народов и ход глобальных событий.

"Это не просто субъективное наблюдение – это факт, требующий самого серьезного осмысления", – сказал депутат.

Таким образом, если платформы и их владельцы не хотят вступать в явное противостояние, то им нужно не выборочно сотрудничать с государствами, а иметь взвешенную позицию международного субъекта, заключил Чепа.

Дурова обвиняют в содействии террористической деятельности, так как администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и боты, которыми пользуются спецслужбы Украины для подготовки диверсий, террористических актов, массовых убийств, а также кибермошенничества в РФ.

ФСБ также начала процедуру объявления предпринимателя в международный розыск. В перечень террористов и экстремистов основателя мессенджера внесли 30 июля.

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

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