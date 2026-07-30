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30 июля, 17:46

Транспорт

Движение восстановлено на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта восстановлено на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водители вновь могут проехать по Кремлевской набережной в сторону центра. Также движение открыто на съезде с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

Ранее стало известно, что движение на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой будет ограничено с 1 августа до 31 октября. Там закроют одну полосу.

Корректировки связаны со строительством инженерных сетей. На участке установят временные уширения.

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