Движение в районе улицы Екатерины Будановой ограничат до конца октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 1 августа до 31 октября на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой в Москве будет недоступна для движения одна полоса. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничение связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Как уточнили в департаменте, на участке ограничения обустроят временные уширения.

Кроме того, круглосуточное перекрытие местного проезда введут с 2 августа до 19 сентября, а также с 21 сентября до 31 октября.

Ранее сообщалось, что проезд по Садовому кольцу и прилегающим улицам будет ограничен 1 августа из-за проведения Ночного велофестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо". Полностью движение перекроют с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа.