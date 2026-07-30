БПЛА атаковали два танкера у терминала КТК в Черном море

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БПЛА атаковали два танкера в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В результате отгрузка нефти остановлена, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КТК.

Атака произошла 30 июля в 01:48 по московскому времени. Танкер NIFFOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов находился под погрузкой нефти на причальном устройстве ВПУ-3. В результате удара БПЛА в районе манифольдов (блок трубопроводов и вентилей, который распределяет или смешивает потоки жидкостей. – Прим. ред.) для приема нефти на грузовой палубе возник пожар.

Огонь потушили силами экипажа танкера при участии трех вспомогательных судов консорциума. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено. Танкер сохранил плавучесть, в настоящее время проводится оценка повреждений.

Погрузка нефти на терминале временно остановлена. Объекты нефтепровода работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в территориальных водах в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован еще один танкер – MARATHI под флагом Острова Мэн. Он следовал для приема нефти.

Ранее, в ночь на 17 июля, нефтеналивное судно дважды подверглось атакам в Черном море рядом с терминалом КТК. После атак на борту возник пожар. Атака повторилась на другой танкер 20 июля. 23-го числа погрузочные операции на морском терминале временно приостанавливались для обеспечения безопасности судов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума являются нападением на Казахстан, Россию и Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК.

