Танкер загорелся после двух атак у нефтяного терминала в Черном море

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Нефтеналивное судно Nordic Zenith дважды подверглось атакам в Черном море рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в ночь на 17 июля. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

По его словам, после атак на борту возник пожар, из-за чего экипаж подал сигнал бедствия.

"13 членов экипажа были эвакуированы на судах КТК, девять членов экипажа остались на танкере по собственному желанию", – сказал собеседник агентства.

Возгорание удалось потушить, однако после произошедшего судно стало непригодно для погрузки нефти. Согласно данным MarineTraffic, танкер Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в порту Южный целенаправленными ударами были повреждены топливные хранилища и судно с военным грузом, также поражен танкер в акватории между Черноморском и Одессой. Кроме того, российская армия атаковала в Киеве объекты ВПК, задействованные в разработке дронов и ракет, а также нанесла удары по местам дислокации украинских сил и инфраструктурным объектам ВСУ.