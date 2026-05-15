Задержанный в Швеции сухогруз могут передать Украине

Сухогруз Caffa, который задержали в Швеции по требованию Киева, могут передать Украине. Об этом заявил прокурор Хокан Ларссон.

Киев направил в Швецию запрос о выдаче судна на основании того, что до этого оно ходило под российским флагом и использовалось для вывоза зерна. Прокурор подчеркнул, что суду необходимо рассмотреть решение об аресте сухогруза на предмет законных оснований.

"Если окружной суд даст положительный ответ, тогда мы скажем Украине: "Суд дал добро, забирайте судно", – цитирует его телеканал TV4.

Шведская полиция и береговая охрана задержали сухогруз в марте. Среди причин указывались наличие фальшивых документов и отсутствие государственной принадлежности. Капитана судна, который является гражданином России, взяли под стражу, однако в конце апреля его отпустили. При этом большинство членов экипажа также были россиянами. 12 мая они покинули Швецию.

Ранее береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, который следовал из России в Бразилию. Судно было загружено нефтью. По данным СМИ, поводом для задержания стал возможный разлив топлива с этого судна.

Согласно данным береговой охраны, танкер был доставлен на якорную стоянку у города Истад. Операция проводилась совместно со шведской полицией.

