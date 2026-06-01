01 июня, 16:03

Происшествия

В Воронеже возобновили дело против девушки, скрывшей доход в 168 рублей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Воронеже возобновили расследование по уголовному делу против мастера по наращиванию ресниц Елизаветы Пигуль за мошенничество на 168 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уведомление следователя.

Пигуль занималась наращиванием ресниц в статусе самозанятой. В июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета, срок контракта завершился в июне 2025-го.

По словам девушки, соцзащита не предъявила никаких претензий. Однако в декабре было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В результате ей вменили сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании в отношении Пигуль.

