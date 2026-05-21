Бастрыкин потребовал доложить о расследовании в отношении девушки, скрывшей 168 рублей

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании в отношении девушки, которая скрыла доход в размере 168 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о девушке из Воронежа по имени Елизавета Пигуль, отметили РИА Новости. Она была оформлена как самозанятая и занималась наращиванием ресниц в Воронеже. В июне 2024 года ей как малоимущей одобрили социальный контракт на открытие профильного кабинета.

Срок контракта завершился в июне 2025 года. По словам Пигуль, соцзащита не предъявила никаких претензий и сочла контракт выполненным на 100%, а в декабре 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".

В результате ей вменили сокрытие дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

В СК указали, что Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области представить доклад о результатах расследования дела, а также по доводам публикации.

Ранее сообщалось, что количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени компании, по итогам 2025 года составило 353. Наиболее подверженными коррупционным рискам оказались компании, занимающиеся торговлей, – на них пришлось почти 33% от общего числа нарушителей.


