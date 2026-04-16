Более 350 российских компаний уличили во взяточничестве за 2025 год

Количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени компании, по итогам 2025 года составило 353. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитическое бюллетень Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

По сравнению с 2024 годом, когда по статье 19.28 КоАП РФ было наказано 313 организаций, показатель вырос почти на 13%.

Как уточняется в документе, наиболее подверженными коррупционным рискам оказались компании, занимающиеся торговлей, – на них пришлось почти 33% от общего числа нарушителей. С заметным отставанием следуют производственный сектор с долей в 13,9% и строительная отрасль, где зафиксировано 13,3% случаев привлечения к ответственности.

В региональном разрезе антилидером стала Москва, где сосредоточено более 12% всех оштрафованных за год юрлиц. В Московской области этот показатель составил 5,7%, а в Краснодарском крае – чуть менее 5%. Данные реестра приведены по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Ранее генеральный прокурор РФ Александр Гуцан поручил военным прокурорам проверить, как около 1,1 тысячи осужденных за коррупцию выполняют свой долг в зоне спецоперации. Он потребовал до 1 июня удостовериться, что эти люди действительно участвуют в боевых действиях по контракту, а не "отсиживаются" в тылу.