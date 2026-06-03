01:21Мэр Москвы
Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале.
С вечера 2 июня над Московским регионом был ликвидирован уже 21 вражеский беспилотник.
На фоне этого московские аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Обе авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.