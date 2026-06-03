Одна из пострадавших после атаки на автобус в ДНР находится в тяжелом состоянии

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Одна из пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявила главный врач городской больницы № 2 города Горловка Нелли Якуненко.

У женщины зафиксировано тяжелое осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника и половых органов. При этом еще трое госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести – у них выявлены тяжелые контузии.



"Оказана также медицинская помощь, находятся под наблюдением", – цитирует Якуненко ТАСС.

Украинский БПЛА ударил по рейсовому автобусу Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево ДНР 3 июня. В результате погибли 8 человек, еще 10, включая ребенка, попали в больницу.



Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что Киев может ждать военный ответ за атаку на автобус в ДНР.

