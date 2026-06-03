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03 июня, 10:37

Политика

Мирошник не исключил, что Киев ждет военный ответ за атаку на автобус в ДНР

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Киев может ждать военный ответ за атаку на автобус в ДНР, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что ВСУ используют поддержку стран Запада, чтобы наносить удары по гражданскому транспорту и создавать для жизни мирного населения "невыносимые условия".

Представителями России на международных площадках будут переданы все существенные детали, которые доказывают, что украинские военные совершают преступные действия.

Мирошник указал на то, что действия Украины требуют жестких практический действий по привлечению преступника к ответственности в условиях военного времени. Кроме того, это требует международного осуждения.

Беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево ранним утром 3 июня. По предварительным данным, погибли 7 человек, а еще 11 – получили ранения. Госпитализация потребовалась 10 пострадавшим, среди которых есть ребенок. Они находятся в состоянии средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, назвала это "охотой на людей".

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