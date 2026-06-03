Делегация МККК выразила соболезнования после визита в Старобельск

Фото: ТАСС/Александр Река

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК), посетившая Старобельск в Луганской Народной Республике (ЛНР), выразила соболезнования в связи с ударом украинских беспилотников по местному колледжу. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, реакцией организации также стала "констатация трагедии". Он уточнил, что делегация получила доступ ко всем деталям случившегося, в том числе пообщалась с пострадавшими студентами. Ожидается, что выводы МККК отразит в докладах.

"И они (доклады. – Прим. ред.) будут доступны всем заинтересованным сторонам, которые имеют желание, открытость и непредвзятый подход для того, чтобы констатировать весь тот ужас, который был совершен украинской стороной в отношении большого количества студентов на территории Старобельска", – заключил представитель МИД, слова которого привел ТАСС.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) с помощью 16 БПЛА 22 мая. В момент удара в общежитии находились 89 человек, более 60 обратились за медпомощью, число погибших составило 21.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. В рамках расследования обвиняемыми в том числе стали начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем Роберт Бровди.