Путин заявил о решении Киева придать новое качество украинскому конфликту

Власти Украины, совершая преднамеренные преступления против детей, сами привели конфликт к новому этапу. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на совещании, посвященном расследованию теракта в Старобельске.

"Ну что ж, похоже, что, сознательно – именно сознательно – совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом", – сказал президент.

Глава государства еще раз сделал акцент на том, что "это был их выбор", после чего заявил, что обсуждение будет продолжено в закрытом формате.

Учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) подверглись обстрелу 22 мая. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские силы выпустили по колледжу 16 БПЛА.

В момент удара ВСУ в общежитии находились 89 человек. Из них 45 человек обратились за медпомощью, они получили ранения различной степени тяжести. Еще 21 ребенок погиб. Сейчас в больницах остаются 7 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Семьям погибших планируют выплатить 1,5 миллиона рублей. Гражданам, здоровью которых был причинен тяжкий и средний вред, направят 600 тысяч рублей, легкий вред – 300 тысяч.

В свою очередь, об ударе по многоквартирному дому в Геническе Херсонской области стало известно 31 мая. В результате погиб один ребенок, а число пострадавших, согласно актуальным данным, составило 11.

