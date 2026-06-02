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02 июня, 13:08

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Ярко-желтые ирисы распустились в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Ярко-желтые ирисы распустились в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале природной зоны.

Цветы расцвели на Верхнеяузском водно-болотном комплексе. Ирис ложноаировый "изящно окаймляет берега Яузских болот", говорится в публикации.

Растение играет важную роль в экосистеме: очищает воду, удерживает почву, препятствует размыванию берегов и служит ценным медоносом. Корневища ириса становятся кормом для лосей, а его листья с фитонцидными свойствами помогают некоторым животным защищаться от насекомых-паразитов.

"Познакомиться с этим удивительным растением поближе можно во время водных экскурсий или путешествия по Понтонной тропе", – добавили в "Лосином острове".

Ранее в упомянутом парке расцвела лесная земляника. Белые цветы можно заметить на опушках, полянах и вдоль троп. В скором времени там появятся и сами ягоды. Цветами питаются ранние пчелы и бабочки, а ягодами – птицы, ежи и лисицы. Земляника также укрывает почву от эрозии и помогает расти другим растениям.

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