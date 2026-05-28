28 мая, 13:39

Лесная земляника начала цвести в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Лесная земляника расцвела в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Белые цветы появились на опушках, полянках и вдоль троп. В скором времени вырастут и сами ягоды.

Цветками земляники питаются ранние пчелы и бабочки, а ягодами – птицы, ежи и лисицы. При этом земляника укрывает почву от эрозии и помогает расти другим растениям.

"Простое, но важное звено лесной экосистемы!" – говорится в сообщении.

Ранее на Верхнеяузских болотах "Лосиного острова" расцвела кубышка малая. Она представляет из себя редкое водное растение семейства кувшинковых, узнаваемое благодаря желтым цветкам около 2–3 сантиметров в диаметре и большим сердцевидным листьям. Данный вид находится в региональных Красных книгах.

город

