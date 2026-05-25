Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 14:20

Город

Белокрыльник болотный начал цвести в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Белокрыльник болотный начал цвести на берегах Верхнеяузского водно-болотного комплекса в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Сердцевидные листья растения выделяются насыщенным зеленым цветом, а белоснежное "покрывало" соцветия, обрамляющее жeлтый початок, напоминает миниатюрный парус. Растет он там, где влажно и спокойно: на заболоченных берегах, у мелководий", – отмечается в сообщении.

Белокрыльник болотный является важной частью болотной экосистемы. Им питаются лоси, ондатры и бобры, а насекомые получают от него нектар. Кроме того, после цветения растение обогащает почву органикой.

Оно внесено в региональные Красные книги некоторых российских субъектов как вид, нуждающийся в охране. Присутствие белокрыльника болотного подтверждает стабильность водно-болотных экосистем.

При этом в нацпарке предупредили, что в растении присутствуют токсичные соединения, которые опасны для человека и животных.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение краснокнижных орхидей. Всего там представлено 37 наименований и более 100 экземпляров этих растений. Для орхидей создан специальный рельеф с карстовыми воронками и известняком, позволяющий подобрать каждому виду подходящую влажность и микроклимат.

Пионы и рододендроны зацвели в Ботаническом саду МГУ

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика