Белокрыльник болотный начал цвести в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Белокрыльник болотный начал цвести на берегах Верхнеяузского водно-болотного комплекса в национальном парке "Лосиный остров". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Сердцевидные листья растения выделяются насыщенным зеленым цветом, а белоснежное "покрывало" соцветия, обрамляющее жeлтый початок, напоминает миниатюрный парус. Растет он там, где влажно и спокойно: на заболоченных берегах, у мелководий", – отмечается в сообщении.

Белокрыльник болотный является важной частью болотной экосистемы. Им питаются лоси, ондатры и бобры, а насекомые получают от него нектар. Кроме того, после цветения растение обогащает почву органикой.

Оно внесено в региональные Красные книги некоторых российских субъектов как вид, нуждающийся в охране. Присутствие белокрыльника болотного подтверждает стабильность водно-болотных экосистем.

При этом в нацпарке предупредили, что в растении присутствуют токсичные соединения, которые опасны для человека и животных.

Ранее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" началось цветение краснокнижных орхидей. Всего там представлено 37 наименований и более 100 экземпляров этих растений. Для орхидей создан специальный рельеф с карстовыми воронками и известняком, позволяющий подобрать каждому виду подходящую влажность и микроклимат.

